台中市29歲的蔡姓員警因罹患癌症於日前病逝，但一張申請免服深夜勤的回函公文提到「惟仍應擔（輪）服夜勤及深夜勤」，卻引起議論。被點名的清水警分局指出，蔡員2021年10月報到後，執勤2日均未編排服深夜勤，並從寬核准其延長病假達239天，無強欲其擔服深夜勤。

蔡姓員警因罹患癌症，2021年統調到台中市警察局後分派至清水警分局沙鹿分駐所，他申請免服深夜勤，上了兩天班後，因需要手術，於是延長病假進行治療。幾天後收到回函公文，內容為「…適當調整勤務項目及工作內容，惟仍應擔（輪）服夜勤及深夜勤。」

清水警分局指出，蔡員2021年10月25日自彰化縣警局請調至台中市府警察局後派任本分局沙鹿分駐所，報到首日，他表示患惡性腫瘤治療中。隔天，蔡員申請免服深夜勤同時申請長期病假，分局27日分別收文簽辦，免服深夜勤部分於28日發文函復，蔡員28日起請長期病假。

清水警分局指出，蔡員報到次日起，兩天服勤之時段均無輪服深夜勤務，也曾委婉告知可考慮調整至性質較單純之警備隊服務，但蔡員認日後有請長假需求，仍自願續留派出所服務。

清水警分局表示，在得悉其病情轉趨嚴重，主動協助先行申請長期病假239天進行治療。2022年6月24日在病假期間尚依其意願以「特困」方式，協助請調至眷居地(第五分局)獲准。

清水警分局強調，分局於2021年10月28日回復蔡員函文內容中，由於僅就法令規定敘述，未合併說明分局早已進行關懷因應作法，一度令蔡員有所誤會，經解說蔡員已理解。分局及派出所均未編排其服深夜勤、從寬核准其延長病假、依其志願報局核調眷居地服務，絕無無視其患有重症，仍強欲擔服深夜勤之情事。