南方航空發公告，計劃將其美國存托股份ADR從紐約證券交易所退市，已就上述事項向紐交所發出通知，擬於美東時間1月23日或之後向美國證交會提交一份25表格，退市預計在25表格提交10日後生效，故南方航空ADR在紐交所最後交易日期預計為2月2日或之後。

另外，中國東航同樣公告，公司已於美東時間1月13日通知紐交所，公司擬申請自願將其ADR從紐交所退市，並根據規定撤銷該等存託股和對應外資普通股（H股）的註冊。

東航同樣計劃在1月23日或前後向美國證交會遞交一份25表格，ADR在紐交所交易的最後日期為2023年2月2日或前後。

南方航空指出，其ADR交易量與H股全球交易量相比有限，同時自ADR上市以來，公司從未對在紐交所上市的證券進行過後續融資，且聯交所和上交所具有較強可替代性，可滿足公司正常經營的籌融資需求，以及維持ADR在紐交所註冊並遵守證券交易法規定的定期報告要求、內部控制要求及相關義務所涉及的相關成本較高。

公告提到，南方航空擬自紐交所退市後，根據存托協議規定以適當方式終止ADR項目，在其對應H股撤銷註冊後，未計劃尋求將H股在其他美國交易所進行上市或報價，本公司H股將會繼續在聯交所進行交易。