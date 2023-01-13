內閣改組消息傳言不斷，立法院會期結束之後，傳前副總統陳建仁將組閣。前扁辦主任陳淞山表示，蔡蘇體制似乎還會持續下去，要讓副總統賴清德一搏的機會已幾無空間，賴清德未來恐危機重重。

陳淞山今(13日)在《美麗島電子報》撰文表示，要不要撤換蘇貞昌內閣進行大改組？這是蔡英相當兩難的抉擇。民進黨內都相當清楚，選舉慘敗的最大政治戰犯就是蔡英文，但是大家動不了她，也無法真的得罪她，所以只能找替她擋子彈的蘇貞昌來開鍘，否則民進黨就會繼續兵敗如山倒，淪為在野黨。

陳淞山接著指出，民進黨這次的內閣改組風暴，就是準備擔任補選黨主席賴清德與蔡英文的政治攤牌開戰，也是黨內各大派系立委為了能夠順利連任所不得不進行的逼宮，蘇貞昌就是「懷璧其罪」的政治羔羊，而蔡英文就是被迫只能「放手」、「放權」的虛位總統。

陳淞山點出，賴清德縱使實至名歸的成為下屆總統提名候選人，也只能以「尊英」的態度來共享權力邁向總統大位。否則，總統大選敗選與換黨執政的後果，就由賴清德自己去扛。

陳淞山認為，蔡英文還是寧願選擇與蘇貞昌繼續合作結盟，蔡蘇體制似乎應該還會持續下去，問題是原本要入閣接替各種職位的民進黨卸任縣市長們會不會再消極抵制呢？林佳龍、鄭文燦、林右昌及潘孟安等中生代菁英在未來發展仍有賴蔡英文的扶持情況下，真的有說不的權力嗎？甚至就連賴清德恐怕也只能繼續屈服在蔡英文與蘇貞昌的領導下，以「尊蔡敬蘇」的態度來努力開創自己的總統之路。

陳淞山認為，表面上似乎是蔡英文與蘇貞昌的政治探戈，實質上就是蔡英文與賴清德的拔河角力賽，沒有誰贏誰輸的問題，只有領導權力如何共享共治的「三頭馬車」問題。目前看來，似乎只有賴清德如何突破「蔡蘇體制」大刀闊斧來力挽狂瀾，要期待蔡英文或蘇貞昌放手與放權讓他一搏的機會已幾無空間，賴清德將更加難上加難，甚至危機重重。