李寶英（左）不畏懼財閥三世孫娜恩，雙方針鋒相對。（LINE TV提供）

李寶英在劇中氣到徒手捏爆玻璃杯。（LINE TV提供）

韓國實力派女演員李寶英在新劇《代理公司》中，詮釋一位在大型廣告代理公司苦熬19年，終於熬成公司高管的女強人，在看似光鮮亮麗的外表下，面對不公平的職場黑暗面，她受訪時坦言：「至今為止還沒有拍過辦公室戲劇，時隔很久拍攝了這麼多角色同時出場的『集體鏡頭』畫面，大家必須在辦公室中一起工作，覺得很有趣，演員們之間的默契相當好，所以拍攝得非常開心。」尤其劇中呈現了「公司的升遷與能力無關」的辦公室政治，也讓李寶英覺得印象深刻。

《代理公司》劇情峰迴路轉，李寶英飾演的「高雅仁」在大型廣告代理公司奮鬥了19年之後，好不容易從基層翻身，成為公司首位女性高層，引來媒體爭相報導，李寶英也瞬間成為外界職場女性的希望，稱她「打破了職場的玻璃天花板」，讓「兩性平權」、「原來女性高層這個詞彙能夠真的實現」成為網路上熱議的話題。不過這份升遷的喜悅卻沒多久就幻滅，李寶英官位還沒坐穩，就被告知原來自己被「設計」，任期滿一年之後，自己會被「光榮的流放」，遠離公司的權力核心。

李寶英得知自己能夠升官，原來是集團為了讓同樣身為女性的財閥三世「姜漢娜」（孫娜恩飾）能順理成章空降進公司就職所做的準備，理智線瞬間斷裂，激動的衝回家尋找精神藥物服用之外，也因不甘心就此受人擺佈而爆哭，尤其是回想起由趙成夏飾演的本部長，一臉挑釁地對她說「妳不要想跟上別人，那樣的話，妳的胯下會裂開的」，更是氣到直接徒手捏爆玻璃杯，也為整部戲劇的「反撲」製造了前奏。

現年43歲的李寶英保養有道，親自演出剛出社會的菜鳥時期也毫無違和感，被觀眾大讚「超級凍齡」。而預告中，李寶英更開啟反擊計劃，剷除異己之餘，也嗆聲孫娜恩：「能請妳離開，不要佔用我時間嗎？」激盪出激烈的競爭火花。李寶英坦言：「我好像沒有演過這麼強勢的角色，很多在現實生活中不能說的話，在讀本的時候感受到了情緒宣洩。」

《代理公司》每週日、一上午10點LINE TV更新。