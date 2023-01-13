雖然13號星期五在西方是不祥之日，但對美股可一點都不管用！據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）指出，自標普500指數推出以來，在這天的平均漲幅為0.1％，為所有交易日均漲0.03％的3倍。至於今年情況如何？分析師認為，若通膨降溫利多能持續發酵，美股周五將有機會再度向前衝。

對美股而言，最糟糕的13號星期五是發生在1989年10月，當時標普500暴跌6.1％。至於表現最佳的則是在2020年3月，該大盤指數飆漲9.3％。

至於今年的1月13日又會是什麼情況？從年初到周五（12日）為止的近兩周，標普500指數累計漲幅已達3.7％。該指數重拾漲勢，有部分需歸功於最近發布的通膨數據。

根據本周公布的12月消費者物價指數出現連續第六個月下滑，反映聯準會升息對抗通膨之役已經逐漸顯現效果。不過市場對於Fed仍將持續激進升息，並把經濟推向衰退的憂慮依然揮之不去。

Toggle AI公司總裁兼共同創辦人賽特（Giuseppe Sette）指出，本周的通膨數據並不足以讓Fed轉變鷹派立場。他說正如領先指標顯示，通膨雖然正在消退，但由於Fed考慮通膨水位依然過高，以及處在高位的風險還是居高不下，所以不會對升息循環踩下剎車。

不過針對今年第一個13號星期五，分析師認為如果通膨降溫效應能夠持續發酵，令美股可以延續周四（12日）表現，13號星期五反而有可能成為投資人的幸運日。