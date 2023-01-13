捷運汐東線綜合規畫案在農曆年前總算有進度！行政院發言人羅秉成13日指出，為有效紓解台北市南港、內湖、新北市及基隆市的交通壅塞問題，行政院長蘇貞昌已於今日下午核定此項計畫。

羅秉成說，此計畫於去年間經送回新北市政府進行兩次修正，再經交通部與國發會加速流程審視確認後，最終於今日核定，蘇貞昌也同意先行匡列278.46億元預算，即刻啟動相關設計及工程發包作業，以加速建設之執行，儘速改善週邊生活圈民眾於尖峰時段的通勤問題。