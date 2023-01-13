拯救兩家人，一切努力都是值得的！有外送員外送蛋糕到系統上指定的地址時，卻被客戶傳訊息阻止，對方並表示「這地址是前女友的住處，這時間送過去她老公一定在家，會產生家庭革命」，然而，他見客戶苦苦哀求，並給小費從500元增加到2000元，希望改送到客戶住處，他表示雖然很不屑「腳踏兩條船的人」，但最後也收了這2000元，完成任務。

「爆料公社」臉書粉絲專頁，日前分享1則貼文，一名男子因不慎將送餐地址設定在前女友家，然而他訂的蛋糕正送往該地址途中，心急如焚的他趕緊和外送員聯絡，並傳訊息通知「這時候前女友老公一定在家」，且如果送過去一定會造成家庭革命，要外送員別送去，也願意將蛋糕送給外送員；然而，該外送員則表示自己是依照公司系統上顯示的地址送餐，無法做任何更改，而且也不餓，感謝對方的好意，

外送員發現客戶疑似「偷吃」差點被曝光，還不斷增加小費要求他改變外送地址，最後他也被「這金額」說服了。（翻攝自臉書爆料公社）

於是這名客戶動之以情再次向外送員求情，表示「自己年底要結婚，千萬不能讓未婚妻發現這件事」，但外送員仍無動於衷還要求他別再傳訊了，他只好拿出最後一招，要外送員送到他的住處，並給小費500元。

不過這名外送員卻打臉客戶的舉動，反酸「我最討厭腳踏兩條船的人，有錢住豪宅了不起？」，結果對方小費從500元變1000元，仍然無法打動他並表示「我不是那種人，不要悔辱我的人格」，最後，對方再從1000元變2000元的小費，他最後還是新動，並向對方表示「大約20分鐘就到了」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「2000也太快妥協了吧」、「大家都很努力在賺外快、這是一個勤奮的社會」、「我以為會開到五千才妥協」、「你拯救了兩家人！ 一切的努力都是值得的」、「2個家庭的和平才值2000，太不值了吧」、「外送員應該先回覆他『2000元就想拯救婚姻？』，我相信對方會開個滿意的金額」。