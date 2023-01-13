中國外交部發言人汪文斌13日主持例行記者會。針對記者提問，據報導，美國務院發言人稱，美要求來自中國的旅客在出發前接受檢測，原因在於中國國內疫情蔓延，且中方報告的流行病學和病毒基因序列數據不夠充分、缺乏透明。對此，汪文斌回應，中國目前流行的毒株是歐洲和其他地方已流行過的毒株，不會對疫情產生重大影響，呼籲旅行措施應是科學、適度、非歧視性的。

汪文斌表示，疫情發生以來，中方始終本著依法、及時、公開、透明的原則，同國際社會分享有關資訊和數據，持續與世衛組織、全球流感共用數據庫分享中國新冠病毒感染病例的基因序列，為各國疫苗和藥物研發作出積極貢獻。

「世衛組織和全球流感共用數據庫近來均表示，中方提供的病毒基因數據同其他國家提交的中國感染旅客病毒基因序列一致，沒有發現新變種或顯著突變。」汪文斌說，世衛組織歐洲辦事處主任克盧格稱同意歐洲疾控中心的觀點，中國目前流行的毒株是歐洲和其他地方已流行過的毒株，不會對疫情產生重大影響，呼籲旅行措施應是科學、適度、非歧視性的。

汪文斌指出，據美國疾控中心發布數據，當前新變異株XBB.1.5正在美國迅速蔓延，成為美國上升勢頭最快的毒株，已引發超過40.5％的感染病例。世衛組織也將XBB.1.5認定為Omicron變種中「傳播力最強後代」，具有更強的傳染性和免疫逃逸力。美方應當及時、公開、透明地與世衛組織和國際社會分享有關疫情資訊和病毒數據，積極回應國際社會關切，共同應對。