民眾申請醫療保險，因保險業、醫療院所及患者間，無法建立有效聯繫協作機制，導致申請理賠所需耗費精神及時間成本極高；壽險公會宣布，「保險理賠醫起通服務」再擴大，三軍總醫院也加入，讓民眾申請保險理賠更便利。

為提升民眾理賠服務便利性，壽險公會邀請全國的醫療院所加入「保險理賠醫起通」，期望提供給保戶更多元、便利的理賠環境，簡化民眾申請流程，實現理賠申請便利、快速的服務體驗，響應政府推動便民政策。

目前保險理賠醫起通服務的合作醫院，包括台北市聯合醫院之中興院區、仁愛院區、和平婦幼院區、忠孝院區、陽明院區、松德院區、林森中醫昆明院區(不含院外門診)、國泰綜合醫院總院(不含分院)、新光吳火獅紀念醫院(不含分院)、臺北市立萬芳醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院、台南市立醫院、 高雄市立岡山醫院、員榮醫療社團法人員榮醫院以及三軍總醫院附設民眾診療服務處等。