俄羅斯國防部今天（13）表示，就在48小時前，瓦格納僱傭兵團創始人普列戈津( Yevgeny Prigozhin)已先行稱奪勝，此時此刻，再次且正式宣布俄軍成功佔領東部鹽礦重鎮蘇勒答爾(Soledar)，被稱為一次具象徵意義的勝利。

綜合莫斯科時報(TheMoscowTimes)、BBC報導，俄國國防部在今日簡報聲明：「解放蘇勒答爾已於12日稍早完成，這對於我軍朝頓內茨克方向進攻扮演至關重要的角色。」還提到，歷經長達數月的戰鬥，短短三天的戰果都要歸功於空軍、導彈和傘兵部隊，近700名敵軍身亡，以及摧毀他們300件軍備。奪下蘇勒答爾將有助於切斷剩餘烏軍在巴赫姆特（Bakhmut）的補給線，進而圍攻他們。

俄方強調，「這對莫斯科來說若不是戰略性的勝利，也將是一次象徵性意義里程碑。」

就在俄羅斯公布他們的好消息後，CNN採訪團在該城鎮外約2.5英里處目睹烏軍運輸部隊，稱「似乎是一次有組織的撤退」，因為他們看起來不慌不忙。間接呼應烏國總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）早前一番話：「這不會是逃跑，而是指揮部計畫性的決定。」

澤倫斯基昨（12）在夜間談話表示，烏克蘭英雄們在蘇勒答爾努力堅守陣地。沒多久俄軍捷報傳出，一名烏國官員、包括東部武裝部隊發言人切列瓦托（Serhiy Cherevaty）也隨即否認，並稱「該市還在進行激烈戰鬥」。