大台南地區一向被視為民進黨的基本盤，副總統賴清德也是因為曾出任台南市長，才有了現今的政治實力，但近期該市連續爆出爐碴案、88槍擊案、光電弊案、涉嫌綁架議員案、官員涉貪案。因此綠營內就有人認為民進黨在該地的勢力可能要出現明顯分裂，並直指關鍵原因就是賴清德核心幕僚黃先柱的過世。

綜合《風傳媒》報導跟其他相關資料，民進黨前中執委郭再欽遭同黨人士指控有黑道背景，並因議長選舉被法院裁定羈押禁見，一名民進黨當地人士對此表示，賴清德在台南執政時堅持不要、也不可以讓社會上的人插手政治，前國策顧問、賴清德重要核心幕僚黃先柱就是這道防火牆。

該民進黨人士指出，黃先柱在的時候，因曾出任民進黨台南市黨部主任委員，因此會阻止這些有背景的人擔任黨職、也不會讓他們參與民進黨決策，先不要提中執委，基本上黨代表都不太可能讓他們競選。身為台南政壇名人的黃先柱，又被稱做「柱仙」，在2022年4月23日因病離世，賴清德當日還特別趕赴台南見他最後一面，是深受賴信任的左右手。

黃先柱去世之後，不但賴清德失去固守根據地的定海神針，台南當地各派系也少了一股能折衝制衡的力量。一名民進黨的地方幹部認為，正國會、湧言會、賴系等黨內各派會出現誰也不服誰的情況，之後有很高的機率分裂，屆時民進黨可能就無法延續台南的綠色執政。