美國總統拜登（Joe Biden）將在未來幾天內，與日本及荷蘭領袖會晤，討論對大陸半導體製造設備的出口禁令。外媒指出，全球5家領先的半導體製造設備商中，有3家是美國企業，另兩家分別是荷商艾司摩爾（ASML）和日本的東京威力科創（Tokyo Electron），因此拜登要完成對大陸幾近全面的封鎖，三國的聯盟至關重要。

美國財經媒體報導，日本首相岸田文雄和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）將相繼訪問華盛頓，據消息人士透露，拜登將在周五會面岸田文雄，接著於下周二與呂特會晤，而對大陸的科技禁令會是會議主軸之一。

美國去年10月宣布限制對大陸出口關鍵晶片技術，這項措施目的是要削弱大陸發展半導體自主。

目前全球居主導地位的5家半導體設備製造商，其中應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA Corp），以及科林研發（Lam Research）等3家都是美國企業，所以都在拜登政府實施的限制範圍內。

另外兩家則為東京威力科創和艾司摩爾，這也凸顯美國與日、荷合作的重要性，三國的聯盟足以構成幾近全方位的封鎖，箝制大陸獲得製造先進製程所需的製造設備。