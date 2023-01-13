2023南投市燈會點燈，南投縣議員簡千翔、張婉慈等來賓出席。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投市長張嘉哲發送兔年小提燈給小朋友，並與孩子互動。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投市燈會繽紛點燈，中山公園入夜好夢幻，成了孩子遊樂場。 （南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投市長張嘉哲與南投縣府秘書長洪瑞智，13日晚上點亮主燈「航向理想城市」、副燈「錢兔似錦」，還有水上燈區、七彩天幕、繽紛廊道、炫彩投光、粉藝花廊、螢火漫漫等，宣告2023南投市燈會開鑼。張嘉哲說，即日起到2月5日，歡迎全國民眾農曆春節期間來南投縣觀光，賞花賞燈遊南投。

2023南投市燈會位於大同街與民權街交叉口的中山公園，點燈儀式開始，由平和國小的太鼓隊帶來振奮人心的太鼓陣揭開序幕。南投縣議員簡千翔、張婉慈及南投市民代表會主席張惠卿等人，一同見證南投市燈會啟航。

張嘉哲表示，2023南投市燈會結合中華電信最新的WebAR技術，透過實境與民眾互動，園區也設置數位導覽及線上求籤服務，結合傳統與數位，提供不同以往的全新體驗，燈會期間每晚7時至8時還有街頭藝人駐點表演。

洪瑞智說，南投市燈會歷史悠久，每年都有新的突破，今年燈會以航向理想城市為主軸，結合有許多新穎意象，提供民眾賞玩，相信在新科市長張嘉哲帶領下，攜手南投市民一起打造幸福的宜居城市。