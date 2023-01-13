南韓大勢饒舌歌手BewhY(李炳允)延續在2016年參加選秀節目《Show Me The Money5》的人氣，這幾年靠著獨特音樂風格，在音樂界佔有一席之地，感情方面也有好結果，2020年10月他宣布與交往8年女友結婚，時隔2年多，他13日迎來寶貝女兒平安出生，在IG寫下激動心情：「孩子們，我要以爸爸的身分生活啦！」

13日早晨BewhY在IG曬出抱著女兒的照片，儘管他戴著口罩，一雙笑眼藏不住初為人父的喜悅，身為基督徒的他在貼文中說，「非常感激上帝讓我有這一天，賜予我寶貝女兒時夏(音譯)」，儘管還在服兵役，他的腦海已浮現出對美好生活的想像，「時夏啊，未來製作的專輯都會第一個給妳聽！」接著不忘體恤老婆生產的不容易，「時夏媽媽痛了26小時，妳最辛苦了」，還附上哭泣的韓文表情符號，非常關心另一半。

BewhY喜獲千金非常高興。(圖/BewhY IG)

貼文一出，圈內友人包括說唱歌手Gray、嘻哈歌手Code Kunst、JYJ金俊秀紛紛祝賀：「新任爸爸，恭喜你！」其他粉絲也留言祝福：「為什麼BewhY有孩子了，我這麼開心啊～恭喜哥哥」、「玩嘻哈的爸爸恭喜你，我流下了感動的淚水」、「女兒！你爸爸可是韓國嘻哈的傳奇喔」、「看起來真的好幸福喔！恭喜寶寶來到這個世界！」