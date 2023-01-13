IU在《嬰兒轉運站》中與宋康昊、姜棟元飆演技。（衛視提供）

29歲韓國女神IU（李知恩）在去年最後1天被韓國最大狗仔「D社」（Dispatch）爆料與10年好友李鍾碩熱戀的消息，隨後2人也大方認愛，雖然隔日有在官咖寫了一封信向粉絲致意，但一直沒有在IG發文更新近況，今（13日）她終於曬出4張新照，雖然只是與精品合作的業配文，仍不到1小時就吸引破百萬人按讚，大家也紛紛湧入底下留言祝福。

IU首部演出的商業片《嬰兒轉運站》也將於明（14日）晚9點也在衛視電影台播出，該片由日本名導是枝裕和執導，IU不計形象飾演未婚媽媽的性工作者，與神秘嬰兒仲介人宋康昊、姜棟元大飆演技。去年參加坎城影展時，宋康昊眾望所歸奪下影帝寶座，IU雖抱憾與影后擦肩而過，但演技獲各界肯定，入圍各大電影獎項亞洲電影大獎、青龍電影獎、釜日電影獎、韓國電影評論家協會獎等，現在的她，可謂愛情事業兩得意。

演歌雙棲的IU出道13年，曾演出《製作人的那些事》、《步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》多部人氣韓劇，不斷讓大家看到她的銳變與成長。音樂方面，發行了5張正規、5張單曲以及2張翻唱專輯，擁有多首代表作。日前全球首個以音樂IP版權費收益共享為營運目的韓國知名音樂平臺「Music Cow」，評選去年度韓國最受矚目的歌曲，竟是IU在12年前演唱的〈提前聖誕快樂〉，可見她的超高人氣。