因演出陸劇《步步驚心》而爆紅的41歲女星劉心悠，今(13日)驚傳去年底已秘密結婚，老公是圈外人，對此，她也開心表示「多謝大家的祝福，好開心找到另一半。」

劉心悠出道多年鮮少有緋聞，41歲感情生活始終成謎，不過現卻傳出她2022年12月31日，已秘密和圈外男友結婚，而兩人的婚禮是在香港上水一個室外場地舉行，她沒有宴請圈內好友，場地也是親戚的，相當保密低調。

對於結婚喜訊，劉心悠回覆《東網》時難掩喜悅，「多謝大家的祝福，好開心找到另一半。」據悉，她的老公是普通的上班族，比她小幾歲，「姊弟戀」開花結婚。

劉心悠去年斥資港幣2250萬元(約台幣8700萬)，買下位於西貢清水灣道澳貝村1棟房產，建築面積2100平方呎，首度在香港置產的她，受訪時透露因為剛好房價下跌，加上有中意，所以將國外的物業賣掉入手，因此外界也猜測有可能會成為婚後的愛巢。

劉心悠因在陸劇《步步驚心》飾演劉詩詩的姊姊「馬爾泰若蘭」爆紅。(圖／本報系資料照)

台灣出身、在香港出道的劉心悠，因在《步步驚心》中飾演女主角劉詩詩的姊姊「馬爾泰若蘭」走紅，溫柔嫻靜模樣讓人印象深刻。