調查官余正煌指控新竹市前市長林智堅抄襲論文，台北地方法院11日開庭。余正煌也於去年親自出席台大學術倫理審定委員會說明，資深媒體人朱凱翔表示，余正煌在台大學倫會裡面，被拷問1個半小時。媒體人陳鳳馨則透露，余正煌在被詢問的過程中很艱辛，和老師們分處在兩間教室，所以余正煌根本看不到老師，老師則都可看到余正煌。

朱凱翔今(13日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，余正煌之所以能在台大學倫會過關，是因為他有留著2016年1月28日論文的底稿，然後林智堅在去年記者會中不斷重申有一封2月1日的E-mail，是陳明通寄給林智堅的助理楊玲宜，裡面有林智堅聲稱是他的論文的一個底稿。可是到了台大學倫會，余正煌一拿出2016年1月28日的底稿，就把林智堅給幹掉了。律師張祐齊則陪著余正煌在台大學倫會裡面，被拷問了1個半小時。

陳鳳馨甚至透露，余正煌在這過程中很艱辛，而且他們是兩間教室，所以余正煌根本看不到老師們，老師們都可看到余正煌。因此，余正煌所有的反應、表情，都是看得到的，而這些老師不想讓余正煌認出來，所以都沒有發出聲音來，是他們提問題，由台大社科院院長蘇宏達一個人的聲音傳給余正煌，而且問余正煌的問題都艱深。

朱凱翔接著補充說，是分不同科系來問余正煌，跟政治、統計、法律有關的，分別有不同的老師在拷問，余正煌跟律師出來後，都一身冷汗，最後余正煌還說，「我論文寫得不好，但真的是我寫的」。