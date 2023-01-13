女星吳玟萱早年是知名模特兒，她的亮眼外型和犀利談吐，成為談話節目爭相邀約的因素，還出了多本美容書，因其中一本書名《無敵愛美神》，也讓她有「愛美神」封號，近年轉戰電商直播領域也創下傲人成績。吳玟萱近日分享維持美腿的方式，居然是雙腿日綁4公斤沙袋訓練，相當嚴格自律；而網友發現她已經50歲，身材甚至比一堆大學生還好，都嚇了一大跳。

吳玟萱平時樂於分享個人生活或事業近況，昨日她在臉書公開自己的保養秘訣，透露自己平常會把腿抬到頭頂上，徹底拉筋，做一些瘦腿運動；其中有一項「虐腿方式」，就是每天在雙腿各綁2公斤沙袋，然後做腿部運動操，笑說「每一次的抬腿都是4公斤…我容易嗎我」。

吳玟萱已經50歲身材還是保養得超好。（圖／摘自吳玟萱臉書）

對於這種虐腿方式吳玟萱也表示，不僅有瘦腿效果，還可以順便鍛鍊腹肌，還介紹「負重綁腿」有哪些功效，但也貼心提醒說，「最重要是看每個人的承受，如果是初級班我就不建議，免得受傷」。吳玟萱最後更強調，「沒有醜女人只有懶女人」。

一直以來吳玟萱就以高顏值加上火辣身材聞名，有網友發現原來她已經50歲都相當震驚，紛紛驚呼「這身材比我還好」、「50歲長這樣子太誇張」、「打趴一票大學生、高中生啊」、「愛美神不浪得虛名」、「我記得她還生過小孩，太不可思議了」。