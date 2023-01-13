由於邊境解封，加上疫苗施打普及，國人外出消費意願大增，餐飲業現在正處在「大缺工」狀態；根據1111資料庫顯示，目前有13萬筆餐飲相關工作機會，包括內場、外場、領班主管等，與去年1月同期相比，職缺數明顯增加22.7％，「事求人」的市場供需，相當適合趕在農曆年前上工，又不排斥投身餐飲界的求職朋友。

由於餐廳商家營業時間長，員工的出勤時間通常落在早上11點打卡上班，下午2點到5點空班，再從晚上5點工作到10點，中間空班時間雖然可以稍微喘息，全天候的待命時間卻是拉得很長，也因為兩頭班的工作型態，讓不少從業人員大呼吃不消，導致人員流動頻繁。

1111人力銀行公關總監陳尹柔根據1111薪資公秤顯示，沒有經驗的餐飲內場人員，多半擔任餐廚助手，從事備料、洗滌、切菜以及清潔環境等庶務工作，類似學徒的角色，起薪僅3萬出頭，但若經過歷練，具有實務經驗者，薪水要拉高到4萬元以上並不難。

陳尹柔透露，今年有多家大型餐飲集團透過加薪3％至11％積極攬才，或是採取激勵獎金以及業績分紅方式來留住優質員工。