2023屏東燈節13日晚間在屏東縣民公園點燈，揭開為期47天的璀璨歡樂。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2023屏東燈節13日晚間在屏東縣民公園點燈，揭開為期47天的璀璨歡樂。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2023屏東燈節13日晚間在屏東縣民公園點燈，揭開為期47天的璀璨歡樂，屏東縣長周春米表示，2023年一開春屏東就熱鬧滾滾，白天有屏東熱博農業博覽會，晚上有屏東燈節，都適合闔家出遊，是年節賞燈走春的首選，「歡迎來屏東，我們準備好了」！

點燈儀式由「FOCA福爾摩沙馬戲團」熱鬧開場，周春米帶領與會來賓按下啟動鈕，主燈「南境之光」隨即以一段華麗巴洛克燈光展演搭配交響樂曲，讓人彷彿置身凡爾賽宮花園。

接著一群可愛的小白兔們帶著周春米一起開箱縣民公園燈飾，從神祕莫測的「地坑」再到浪漫的玫瑰牆，最後搭上充滿童趣的遊園小火車，水面上同時佈置了大面積的光環境，為縣民公園增添繽紛色彩。

周春米表示，縣民公園燈區以「華麗巴洛克」為主題，與藝術家合作，結合創意及美學，最具藝術與設計感，其中高達15公尺、長50公尺的主燈「南境之光」，融入屏東的落山風、太陽、海洋與魯凱族圖騰，配上交響樂營造七彩燈光秀，周圍場域以鬱金香佈置，營造巴洛克式皇家庭院氛圍。

由藝術家尹子潔所設計的「在水之涯」，結合場域現有的幾何美學，融入地景之中，利用聚光燈營造劇場效果，凝結思慕想念的抽象情境；還有「重生」、「光之域」、「天光廊道」、「綻放」等作品，呈現縣民公園的糖業歷史與屏東豐富的物產。

周春米說，今年適逢兔年，勝利星村的「月球旅行」主題將勝利區、成功區及通海區三個區域串聯起來，結合園區的歷史建築，形成一個大型的月球世界，讓許多可愛的月兔穿梭其中，加上大型月球廊道，讓民眾體驗漫步在浪漫的月球空間中。

萬年溪燈區則以「夢幻樂園」為主題，打造出童話世界中的城堡、神秘的阿拉丁神燈、七彩耀眼的捕夢網等場景，還有10公尺高的巨型「光光兔」，白白胖胖的大兔兔從萬年溪探頭，繽紛歡樂。

除了燈飾外，還有展演活動，復興公園內有磅礡震撼的3D水舞燈光秀，每日晚間6點至10點，平日整點展演一次，假日（包含春節連假）每半小時展演一次。勝利星村燈區則有春節街頭表演活動，縣民公園燈區有「FOCASA Mini」馬戲遊樂園、舞鈴劇場「南島天光」和「農工循環機地市集」，都好逛好看。

為方便民眾賞燈，屏東縣政府提供免費接駁車貼心措施，串聯三大燈區，燈節期間每日下午5點至10點，每10-20分鐘一班車，從屏東轉運站發車，行經勞工公園(勞青處辦公大樓前)、復興圖書館、縣民公園(棒球場對面)、幸福公園站、勝利星村、移民署站等，初二到初四及228連假期間還特別推出雙層巴士遊燈趣。

此外，最受歡迎的「光光兔」小提燈，將從16日開始發放，包括全縣6個旅服中心：屏東火車站、潮州火車站、海口看海美術館、恆春轉運站、水門轉運站、孫立人行館，及東港家庭福利服務中心，還有燈區服務台(復興公園及縣民公園)等。

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