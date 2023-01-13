《僕愛君愛》隨著觀賞順序不同，對結局的觀感也會有所改變。（采昌提供）

改編自日本人氣作家乙野四方字於2016年推出、在TikTok引爆熱烈討論話題，2部同名小說累積賣破40萬冊的《僕愛君愛：致我深愛的每個妳》（以下簡稱《僕愛》）與《僕愛君愛：致深愛妳的那個我》（以下簡稱《君愛》），便滿足了人們如此天馬行空的想像。如今，這個平行世界的純愛物語，將相互交織出2部各自獨立的動畫電影，並集結日本動畫界頂級人才共同打造，將原著故事的偉大世界觀搬上大銀幕，不僅開創出愛情電影的嶄新格局，更締造出截然不同的觀影體驗。

2部電影可以讓觀眾看到對未來世界的想像，宏觀刻劃在平行世界所展開的愛情物語。故事背景設定在人們已經可以相互跳躍於各個平行世界，當人們對某件事進行選擇時，沒被自己選到的另一個世界，便形成所謂的「平行世界」。以2位同名為「曆」的男孩為主角，描繪他在各自世界中愛上某個女孩的故事。《僕愛》中的高崎曆，遇到自稱來自第85號平行世界的「女友」和音；然而不同世界的自己，都能夠愛上每個世界的和音嗎？《君愛》中的日高曆，則是與偶然邂逅的女孩小栞互誓終生，但曆的父親卻打算跟小栞的母親再婚，讓不想成為義兄妹的兩人，決定逃到一個彼此能夠結婚的平行世界。

2部電影除了浪漫感人的情節，同時也展現年輕人對親情的重視，以及對理念的堅持；有趣之處更在於彼此雖是兩段獨立故事，但兩個世界卻又息息相關、互相影響、共依共存。此外，由於兩個故事並非上下集、主支線關係，所以隨著觀賞順序不同，對結局的觀感也會有所改變。如果是追求幸福結局的觀眾，建議先看《君愛》再看《僕愛》，反之追求微苦結局的觀眾，建議先看《僕愛》再看《君愛》。原著作者乙野四方字則強烈推薦觀眾2部作品都必須觀賞：「依照觀賞順序不同，也會體驗到完全不同的感受。和其他選擇相反順序觀賞的影迷們，互相討論感想，或許也別有一番新意！」

電影由《輝耀姬物語》的坂口理子作為共同編劇，分屬的不同製作團隊也大有來頭。配音聲優也是一時之選，曾以電影《his》榮獲多項新人獎肯定的宮澤冰魚，將為2部作品的男主角曆獻聲，也是他首度挑戰聲優工作；人氣女星橋本愛將負責《僕愛》的女主角和音；曾演出《小偷家族》與《比海還深》等片、被譽為「是枝裕和御用演員」的蒔田彩珠，則負責《君愛》女主角小栞的配音。也集結資深演員獻聲，水野美紀飾演小栞的母親，余貴美子飾演成為祖母的和音，西岡德馬則飾演成為祖父的暦。此外，知名聲優田村睦心、濱田賢二、園崎未惠、西村知道、平野文等人同時加入，打造黃金配音陣容。

宮澤冰魚表示：「原著故事非常有趣，讓我一遍又一遍地閱讀。這次有機會擔任配音，讓我再度體會到配音演員的厲害。」橋本愛雖已替動畫《緣結熊本》配過音，仍謙虛表示：「雖然不是第一次，但一直還是想替動畫電影配音，讓我覺得夢想成真！我真的很感激，同時也很緊張，想理解角色在各個世界的心理與思考，並將它們融入到我的身體裡面。」另一方面，繼《神在月的孩子》後二度挑戰聲優的蒔田彩珠則表示：「我很高興，因為我想再次嘗試不同作品。由於在《神在月的孩子》是扮演小學生，所以也想扮演成人角色。跟宮澤先生的互動，也讓我得以自然地調整自己的情緒表達方式。」

《僕愛君愛：致我深愛的每個妳》與《僕愛君愛：致深愛妳的那個我》將在2月10日於台灣同步上映。