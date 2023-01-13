性生活是許多夫妻經營關係的重要一環。一名人夫發文抱怨，結婚十年來，老婆自從生完小孩後就拒絕與他行房，他只能每天晚上自己來，讓他難熬到想離婚；不過貼文曝光後，網友們幾乎一面倒砲轟原PO該好好檢討自己。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文抱怨，結婚十年，老婆自從生完小孩後，就拒絕與他行房，並且為了照顧小孩，讓他自己一個人睡。

原PO坦言，他每天晚上都只能自己來，這樣的日子讓他很難熬，要不是為了孩子，他早就和老婆分開了。

原PO也補充說明，家事都是由他全包，平時飯也是他煮的，自己也會幫忙顧小孩，並非在家無所事事。

貼文曝光後引發熱議，網友們幾乎不領情，一面倒砲轟原PO，「你有想過你老婆生小孩後的身體變化嗎？只知道自己爽」、「你有先履行一個身為丈夫、父親該有的義務的話，根本不太會有這個問題」、「不如晚上你顧小孩，讓你老婆自己來，如何？」、「只能說你做為老公，做為父親，真是不及格」、「不適合就分開吧」。