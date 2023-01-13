第五屆「台日海洋事務合作對話會議」於今天在東京召開，在「沖之鳥」議題方面，雖然尚未達成共識，但雙方同意就漁船在該海域作業問題持續對話溝通，以期台日間之漁業合作關係能進一步發展。

本屆對話我方由台灣日本關係協會、外交部、國家科學及技術委員會、海洋委員會、海洋委員會海巡署、海洋委員會海保署、國家海洋研究院及行政院農業委員會漁業署等機關派員組團與會，日方由日本台灣交流協會、外務省、海上保安廳、水產廳、文部科學省及環境省等機關人員出席。

外交部表示，本次會議台日雙方就海洋環境合作、海上安全合作、海洋科學合作、漁業領域合作等共同關切事項坦誠交換意見，雙方咸認今後持續對話至為重要。

外交部指出，在「沖之鳥」議題方面，雖然尚未達成共識，但雙方同意就漁船在該海域作業問題持續對話溝通，以期台日間之漁業合作關係能進一步發展。

另為有效處理海洋廢棄物議題，兩協會簽署「台日海洋廢棄物應處合作備忘錄」，將共同推動海洋廢棄物調查及清理技術之交流合作。

外交部表示，雙方另同意第六屆「台日海洋事務合作對話會議」將於明年擇期在台北召開。