不少人有到託運行託運機車的經驗，就有男子從屏東託運機車到台南市的新市區，後來他收到託運公司簡訊表示「可以來領車了」，沒想到，到了託運行卻問不到自己機車，一查才知道機車寄送到新竹讓他相當傻眼，致電給託運公司時，卻得到1名男主管回應「沒辦法確定」是否可優先處理，並講到一半被掛了電話，還被嗆「你去告我啊」，讓他再度傻眼該公司的處理態度。

臉書社團「爆料公社」分享1則貼文，一名男子從屏東要託運機車到台南市新市區，結果當他收到簡訊「車子到了」，但他去託運行一問才知道，機車被寄到了新竹，讓他非常傻眼，也回想當初是託運行寫的單，怎會發生這麼離譜的情。

事後，他打對話給託運總公司表示，希望能優先處理他的機車寄回來新市，卻被對方回應「沒辦法確定」，也表示無法確定能不能優先處理，後來被該公司一名男主管掛電話，並留下一句「你去告我啊」，讓他再次傻眼。

男子託運機車到台南新市，結果去領車時卻找不到，一查之下原來機車寄送到新竹了。（翻攝自爆料公社）

後來他再打電話給託運總公司，接電話的一名女員工，便表示會盡快優先處理與聯絡，讓他終於放下中的大石頭，也認為「至少這名女員工態度良好」，能將他的問題解決。

貼文一出，網友紛紛留言表示「我也有過寄便利袋寄件地址寫台北市基隆路，結果寄了老半天沒到，請客服查說東西在『基隆』，而且還連著兩件都這樣！」、「就跟我喝醉要回士林變樹林一樣...」、「不同縣市，還有同樣的路名與地址可以送達，這也算是高手，不過車還在對方手裡，我會暫時忍氣吞聲」、「也差太遠了吧！ 新市在台南耶！」。