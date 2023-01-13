被譽為日本「第一牛郎」羅蘭(Roland)憑藉俊美長相和高人一等的口才，不只年收破3億日圓(約7086萬元台幣)，還曾一夜創下6千多萬日圓(約1417萬台幣)業績，近日他旋風抵台，不少名人皆興奮與他合照。今(13日)憑藉一支九天玄女「算命阿姨」走紅的Youtuber阿翰也PO出合照，內心激動之餘，更開玩笑說道：「決定帶回家過夜！」

阿翰今日PO出與羅蘭的合照，可見阿翰身穿成套西裝，手插口袋、露出燦爛笑容，羅蘭則以招牌金長髮亮相，黑色西裝內搭白色T恤，並豎起大拇指比讚，阿翰在貼文中強調「不是蠟像」，還笑稱自創的「凜月」角色，似乎是對方的菜，更直接公開表示：「決定帶回家過夜。」

阿翰與羅蘭(右)合體拍照，笑稱想把對方帶回家過夜。(圖/阿翰 FB)

阿翰開玩笑回覆網友，自己終於要出櫃了。(圖/阿翰 FB)

貼文曝光後才短短3小時就吸引5萬人點讚，許多人開玩笑回應：「好帥啊！！我是說羅蘭」、「如果阿翰也是牛郎我要點他」、「第一次覺得不搞笑的阿翰竟然是帥哥一枚」、「地表最強牛郎vs亞洲最猛房東阿姨，來，請下注」、「阿翰好有福喔，居然是羅蘭男神本尊」，還有網友笑稱「在一起了」，對此，阿翰親自回覆：「終於要出櫃了」，逗趣對話笑翻眾人。

事實上，羅蘭這次抵台預計停留4天3夜，目的是要在台灣推出線上課程，為此特地到西門町等地拍攝形象照，並透露已經接受3次專訪，另一方面，他也不忘品嘗台灣美食小吃，更在IG限時動態表達對台灣的喜愛：「我想永遠留在台灣，有一天我會在台灣買房子」，吸引外界關注。