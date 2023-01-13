大陸媒體日星盛傳前少林寺武僧團團長（總教頭）釋延莊於周二（10日）突然病逝，享年59歲。其弟子釋恒毅發文披露師父因病去世，但說法隱晦，未透露死因。另有報導引述其師弟說法稱，釋延莊是死於新冠病毒。

據《東網》引述陸媒稱，釋延莊在周二上午10時55分離世，有弟子送了師父最後一程。釋延莊去世3小時前的當日早上曾更新社交動態，分享一段發人深省的哲理名言，文中可以感受到釋延莊的萬丈豪情，獲得了外界網友的讚譽與褒獎。

報導說，其生前最後的畫面是在練拳，透露自己有幸尋得龜息大法，以求平心靜氣，而通經活絡，緩口粗氣學起了王八拳。

《網易新聞》指出，釋延莊去世消息傳出後，大批網民頗感震驚，紛紛到其微博悼念，同門師弟釋延嘉也在其個人社交平台發文，「再也聽不到師兄的聲音了，你去西方極樂世界，我們還在這個塵世間度人」。

報導說，釋延莊原名趙世毅，受電影《少林寺》影響進了少林寺，主攻金剛拳和鐵布衫，後來轉練少林禪功柔拳，出師後擔任少林寺武僧總教頭。他曾率領少林武僧代表少林寺到多國表演少林武功，更曾與俄羅斯總統普丁在總統府喝茶聊天，並獲贈禮物，雙方的合影還一度在網絡上瘋傳。