身體出現小毛病若沒有即時治療，恐怕得面臨可怕後果。外科醫師陳榮堅表示，曾有一名20多歲的女子從小便秘，最久曾有連續2周沒有排便，衣服一掀開肚皮腫得像是孕婦一樣，也因此斷送許多戀情。最後，陳榮堅診斷女子罹患「大腸無力症」，必須將腸子切到只剩下20公分。

陳榮堅在節目《醫師好辣》中分享真實病例，曾有一名20多歲的漂亮女患者看診時，自述有便秘的情況，陪診的媽媽還堅決「一定動手術」，原來，女患者從小長期便秘，裝滿宿便的肚子看起來就像是懷胎數月的孕婦，甚至還因此讓多任男友嚇壞，直說：「是不是懷孕才要跟我交往」。

陳榮堅表示，這名女患者最久曾長達2周沒有排便，診斷後確診是「大腸無力症」，陳榮堅解釋，當食物殘渣進入大腸時，應要收縮後排出，但如果腸子無法蠕動，就會讓糞便堆積在腹中，經調養仍無法改善，就得進行「次全大腸切除手術」，將直腸切到只剩下20公分。

對此，陳榮堅進一步說明，因直腸有儲存糞便的功能，全數切除會導致小腸直通肛門，「會邊走邊漏大便」。而大腸無力症好發於女性，通常會有不明原因的嚴重慢性便祕，伴隨著腹脹、腹痛及噁心等徵狀，可藉由大腸攝影、大腸排空等檢查，診斷是否為大腸無力症。他提醒，便秘雖然是常見的毛病，但輕忽恐怕會引發嚴重的後果。