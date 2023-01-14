東非國家烏干達的一名高階官員今天告訴路透社，烏干達已與中國企業中國港灣工程公司終止一條通往肯亞邊界的鐵路興建合約，目前考慮與一家土耳其企業簽約。

路透社報導，這條全長273公里的鐵路，連接烏干達首都康培拉（Kampala）及烏肯邊界。且為了與通往肯亞印度洋海港蒙巴薩（Mombasa）的國際標準軌鐵道接軌，這條鐵路興建計畫也採標準軌，而非區域偶有的窄軌。

烏干達因此在2015年與中國港灣工程簽署工程、採購與建造合約。整項計畫估計花費22億美元（約新台幣667億元）。

然而，烏干達工程與交通計畫部一名高階官員告訴路透社，由於中國不願為這條鐵路建案提供資金，令烏干達感到挫折，因此現正尋求土耳其企業Yapi Merkezi接手。

這名官員表示：「依照與中國的合約，條件之一是他們應幫助烏干達取得融資，但實際上這並未成真。」因未獲相關事務發言授權，官員要求匿名。

他還說，烏干達已在2022年12月致函中國港灣工程取消合約，對方至今也未提出任何異議。路透社無法立即連絡上中國港灣工程主管尋求置評。

中國外交部發言人汪文斌今天則在例行記者會上回答提問時表示，中國與烏干達過去在鐵路、水電站、高速路、油氣開發、基礎設施建設等領域開展了一系列卓有成效的合作。「中烏建有全面合作夥伴關係，兩國間務實合作走在中非合作前列。」

烏干達交通部的消息人士表示，他們已把焦點轉向土耳其公司Yapi Merkezi，並已與對方簽署合作備忘錄（MOU）。他指出，烏干達對這家企業在鄰國坦尚尼亞的工程事蹟格外印象深刻。

Yapi Merkezi正在坦尚尼亞協助興建一條長1219公里的標準軌鐵路。這項開發案目的為了促進坦尚尼亞與烏干達等鄰國的貿易。