新北市一名役齡男子小明（化名），本應入伍服兵役，卻3度未到指定院所接受體檢，出庭時還辯稱，自己已搬家，不知道要遷戶籍；法官認為變更戶籍只需到戶政事務所辦理，這是我國公民應具備的常識，依《妨害兵役治罪條例》，役齡男子意圖避免徵兵處理，居住處所遷移，無故不申報，致未能接受徵兵處理，判處小明有期徒刑2月，可易科罰金，可上訴。

據判決書指出，年滿20歲的小明為役齡男子，依法應受徵兵處理，小明卻3度未依通知書指示至指定院所實施徵兵檢查，致未能接受徵兵處理。法庭審理時，小明否認犯行，辯稱自己搬出去住，戶籍地實際上沒有人居住，他也不知道要遷戶籍，並沒有逃兵的意思。

法官認為，變更戶籍僅需至戶政事務所辦理為我國公民應具備之常識，且從其母親之證詞可知，他早已得知徵兵體檢之事，顯見其為避免徵兵而無故不申報居住處所遷移之不法犯意甚明，說詞僅是臨訟卸責之詞。

法官審酌小明明知區公所人員告知要兵籍調查，卻置之不理，無故不依規定辦理，且同時居住處所遷移無故不申報，致未能接受徵兵處理，而有妨害國家徵兵之順暢及兵役之有效管理，所為誠屬可議；法官依《妨害兵役治罪條例》，役齡男子意圖避免徵兵處理，居住處所遷移，無故不申報，致未能接受徵兵處理，判處小明有期徒刑2月，可易科罰金，可上訴。