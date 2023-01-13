日本動漫《灌籃高手》是許多人從小到大看過最經典的作品之一，漫畫早已畫出完結篇，但動畫始終停在湘北籃球隊要去打全國大賽那一幕，成為不少動漫迷的遺憾；而去（2022）年12月《灌籃高手》電影版《灌籃高手The First Slam Dunk》在日本上映就掀起轟動，今（13日）在台灣上映，沒想到作者井上雄彥也在IG發文，更二次提到台灣，讓廣大動漫迷都看哭了。

漫畫《灌籃高手》的電影版《灌籃高手The First Slam Dunk》今日在台上映，而作者井上雄言特地在IG發文，用繁體中文寫下想對台灣粉絲說的話，「台灣的朋友你們好嗎？」他還憶起最後一次造訪台灣已經是很久以前的事，這次能透過電影作品和大家見面，他內心相當開心，也期待大家會喜歡。

井上雄彥在IG二度提到台灣，暖心問候也讓不少粉絲都看到快哭了。（圖／摘自井上雄彥IG）

另外井上雄彥還把該貼文分享到自己限時動態，更再次寫下台灣的英文「TAIWAN」，簡單的問候加上對作品的期許，讓粉絲看到快哭了，留言感謝井上雄彥，「謝謝井上先生，能讓我有生之年看到山王戰的動畫」、「整場熱淚盈眶！非常感謝」、「老師的作品給了我力量與勇氣」、「點燃我青春的所有回憶及夢想，絕對會二刷，不，三刷」。

《灌籃高手The First Slam Dunk》13日正式在台灣上映，中文配音版還找來「宮城良田」于正昌、「櫻木花道」于正昇、「赤木剛憲」林谷珍、「流川楓」張騰、「三井壽」陳彥鈞擔綱；其中于正昇就是26年前幫《灌籃高手》配音的原班人馬之一，讓許多動漫迷都被感動得起雞皮疙瘩。