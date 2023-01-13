副總統賴清德因投身民進黨主席選舉，近期在全台各地舉辦「向黨員報告政見發表會」，而被外界視為賴清德子弟兵的立法委員高嘉瑜也出席了12日的台北場，但一入場就慘遭民進黨黨員狂嗆「背骨」、「下台」，畫面流出引發網路熱議。但前立委郭正亮卻有不同看法，他在今（13）日《盧秀芳辣晚報》節目中指出，高嘉瑜有預期到這些事，恐怕昨（12）日的畫面對她2024選舉更有利。

郭正亮分析，高嘉瑜遭到民進黨支持者言語攻擊，應該是這群人覺得，「賴清德該給個說法，是你的人，這是當著主人面前打狗的味道。」他提到，「向黨員報告政見發表會」可不是只有現場的人在看，還有一群人是收看電視轉播，而高嘉瑜被痛罵的畫面流出，「賴清德非但沒有加分，恐怕還給外界一種印象，他被深綠這群力量綁得很緊。」

對於2024大選，郭正亮提出一個重點，民進黨的改革不太可能往深綠的方向走，因為深綠的票只有20%，但不管是賴清德要選的總統，還是高嘉瑜要選的一般立委選區，基本上都是只選出一個人。他強調，尤其是賴清德未來非常有可能是1對1競選，即便有第三勢力出來，得票率也不會太高，「深綠基本盤只有20%，賴清德要50%才能當選，再不濟也要45%，要爭取什麼票他自己應該心知肚明。」

郭正亮也舉吳怡農當例子，「為什麼他最後不找深綠幫他站台，為什麼先找王世堅，接著又找高嘉瑜」，那是因為吳清楚知道要過半才能贏下立委補選，賴清德的情況也是一樣。他接著揭露高嘉瑜的盤算，稱她在去之前就有預期到會出現那個效果，因此滿載而歸。主持人盧秀芳也認為，從流出的畫面來看，高嘉瑜在她的選區確實是大加分。