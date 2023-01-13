民進黨立委高嘉瑜昨日晚被黨員吐槽「背骨」、「下台」，她今（13）日在臉書貼出逗貓照，笑稱只要她一拿起麥克風，小貓咪就乖乖聽話。此貼文迅速獲得6千粉絲按讚，有自稱淺綠的網友大讚高嘉瑜是民進黨的良心，「什麼開除？是在搞笑嗎？」

副總統賴清德12日晚間到台北市進行「向黨員報告政見發表會」，同黨立委高嘉瑜也出席，但高嘉瑜一現身，被民進黨支持者噓「下台」、「背骨」，還比出「倒讚」手勢。一位老阿北直言痛批：「台北市黨員高小姐沒有認真在為黨服務，也沒有認真在為黨做事，我希望市黨部要把她開除」。

另一位女性支持者也建議開除王世堅和高嘉瑜黨籍，否則黨沒有救了！還有一位男性支持者更起身激動強調，不喜歡這個黨就退出啦！

不過高嘉瑜今日在臉書貼出一張逗貓照，還說她一拿起麥克風，小貓咪就乖乖的！此張照片迅速獲得6千多位粉絲相挺按讚。

還有一位自稱淺綠的網友稱，「最近的民進黨實在太誇張了～不知道哪裡來的惡勢力在搗蛋～您是民進黨的良心～有您這樣的政治人物～民進黨才有未來～什麼開除是在搞笑嗎？」