三井不動產集團全台首座親子複合式購物中心－台中東區LaLaport，「南館」預計本月17日試營運，全館預計搶在今年暑假前開幕營運，成為三井在台中的第二座商場！三井台中港OUTLET去年因疫情影響營收58億元不如預期，在台中東區LaLaport購物中心暑假前全館營運後，2023年台中兩座商場年營收挑戰百億可期！

三井不動產2022在台灣北中南三家Outlet總營業額174億元，預期今年在台中LaLaport購物中心加入營運後，三井在台灣的零售百貨總業績將衝破200億元以上，台中雙商場可望占約五成的營收。大台中百貨市場2022年大爆發、締造高達790億元的歷史佳績，年增約14.5％，完全未受疫情衝擊；其中，全台百貨「店王」與「店后」、分別由台中新光三越與台中大遠百拿下，傲視台灣百貨零售市場，雙雄聯手締造近450億元的驚人業績，更讓市場見識到大台中的百貨消費實力！

在台中LaLaport購物中心暑假全館營運後，預期大台中百貨市場規模有機會挑戰850億元。三井不動產集團董事長兼總經理久一康洋13日與台中媒體餐敘時指出，很看好大台中百貨市場的開發潛力，未來有機會也不排除在台中持續開展第三家商業設施；至於住宅投資方面，久一康洋說，他很喜歡台中的好天氣，未來若在台中推案，會優先評估選在東區三井LaLaport購物中心周邊。

台中東區三井LaLaport購物中心，商場分為「北館」與「南館」合計近300家專櫃品牌，其中「南館」將搶在春節前夕於1月17日展開試營運，目前確定今年暑假前，南館＋北館會正式開幕，搶攻暑假購物旺季。

台中三井LaLaport南、北館店鋪面積超過2萬坪，「南館」共40間品牌以大型店為主，幾乎是日系品牌群聚，包括日本人氣連鎖大型超市、以肉品專賣店聞名的「LOPIA」海外首店；在日本擁有約200家店舖的遊戲中心「GiGO」首登台；「UNIQLO」與「GU」雙品牌及「MUJI無印良品」、「NITORI宜得利家居」、「阿卡將本舖」等大型生活店。除了「HANDS台隆手創館」、「客美多咖啡」、「饗食天堂」預計2月陸續開幕外，南館其他品牌都會在1月17日試營運。