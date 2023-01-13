內閣改組傳聞不斷，傳出行政院長蘇貞昌將向總統蔡英文請辭，並由前副總統陳建仁組閣。前民進黨立委郭正亮表示，16、17、18、19日這4天不能公布新內閣，蘇貞昌爽爆了。

郭正亮今(13日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，立院民進黨總召柯建銘跟國民黨團總召曾銘宗兩人決定再開個臨時會，結果不能宣布新內閣，因為臨時會還沒開完，總預算還沒完，所以內閣不能總辭，因蘇貞昌還沒下台，怎能說下一個閣揆是誰，或者說那一些人要當部長。

郭正亮接著指出，副總統賴清德15日當選黨主席，本來立法院今天就該休會了，15日之後有16、17、18、19日這4天要來公布新內閣，結果這4天不能公布，蘇貞昌爽爆了。因為現在是三心二意的時刻，蔡英文可能在想陳建仁好、還是蘇貞昌好，在那邊猶豫不決。

郭正亮指出，陳建仁說最近跟總統見面是在去年11月，表示蔡英文沒有想要他組閣，或者是他沒有同意。因為他對政務真的不熟，懂的只有醫療跟公衛。郭甚至認為，蘇貞昌未來一定會表現大溫暖給大家看，沒有傲慢自大，甚至對每個人都輕聲細語。