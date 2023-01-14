張榮華（中）今晚熱情唱跳。（三立提供）

吳宗憲今毛遂自薦要當《全明星》主持人。（粘耿豪攝）

黃西田（左2）帶著老婆、兒子、女兒出席尾牙。（粘耿豪攝）

三立集團於今（13日） 晚舉辦集團年度尾牙「鴻兔大展 好運ME兔 HAPPY TOGETHER」，現場席開120桌，每桌菜餚超過一萬，員工、貴賓及藝人超過1500位共同參與。總經理高明慧帶領一級主管唱跳《三天三夜》的開場中，為尾牙掀起高潮，董事長張榮華也與Terry（江振愷）等藝人唱跳，台下員工也熱情大喊，希望能夠加碼。

目前就讀宗教研究所2年級的于美人，將於過年期間和女性友人到新加坡玩4天，「我只是不想煮年夜飯，媽媽都安排好了，她腿腳沒那麼方便，雖然很少天，但只要離開台灣就有休息、有放空到。這次去主要想了解道教文化，華人移民的地方都有，趁這個機會去看一下，像是校外教學」，她也笑說迫不及待要在當地品嚐美味的海南雞飯。

她今證實因為已賣掉價值上億的元大豪宅，「主要是因為要繳納45％的稅，繳稅是義務，但兩間房的房貸壓力太大了」，她也謙虛表示她沒有投資精準，賣房也不會覺得捨不得。

吳宗憲出席尾牙時，笑虧《全明星運動會》像戀愛製造機，「報告董事長，我想去主持全明星運動會，會不會到人家香閨去住一晚」。

另外，Lulu（黃路梓茵）今晚與前任男友阿達在舞台上抽獎，2人互動熱絡，不避諱同台，Lulu往前抽獎時不小心踉蹌，差點跌倒，她回頭笑嗆阿達：「是不是你推我！你還在記恨嗎？」製造意外笑點。

今晚表演嘉賓包括熊仔、許富凱、戴愛玲、萬芳、告五人、動力火車等。到場參與尾牙的藝人，還有曾國城、吳宗憲、Lulu、KID、坤達、于美人、荒山亮、阿達、宇宙、周宜霈、顏永烈、王品澔及新聞台主持人陳斐娟、王偊菁、呂惠敏等人。