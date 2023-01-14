台灣廚衛電領導品牌－櫻花（9911）因應逐年成長的整體廚房市場需求，以及未來幾年的交屋潮，將砸下六億元重金打造台中霧峰新廠，預計農曆春節過後動工興建，最快2024年投產，年產能可望提高到五萬套，年產值上看30億元以上，助攻集團未來的營收表現。

櫻花表示，台中霧峰新廠基地面積廣達6,650坪，由於目前櫻花外租倉庫的年租金達780萬元，未來在霧峰新廠完工啟用後，可望省下這筆高額租金支出，提高新廠的經濟效益。

櫻花整體廚房生產線設在台中烏日，近兩年受惠房市買氣夯，烏日廠產能供不應求，2021年整體廚房銷售量2.94萬台，其中新建案占約七成，占集團整體營收約25％；2022年整體廚房在新購、換購市場齊揚下，年營收成長15％，無論新建案市場或是生活館皆呈雙位數成長，營收占比進一步提高。

法人表示，近兩年因全台房市交易熱絡、帶動建照申請量創新高，代表未來幾年將進入交屋潮，櫻花的整體廚房在新建案市場看旺可期。

櫻花受惠整體廚房及廚電配備逐年穩健成長，加上近幾年布局的三項新事業－淨水產品、家居事業、越南子公司，同樣開始挹注營收，帶動2022年合併營收達到82.13億元，續創歷年新高，年增8.35％，營收連續12年穩健成長；2022年前三季稅後純益7.5億元，年增4.5％，EPS達3.47元，獲利續創歷史同期新高。

櫻花在新產品布局方面，淨水產品在積極布點淨水專櫃及持續推出新品的雙重效益下，2022年整機及濾心銷售業績大幅成長41％，預期淨水產品在產品創新速度快及通路滲透率高帶動下，2023年可望持續呈現價量雙成長。