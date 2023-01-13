為紀念故總統蔣經國逝世35周年，復興崗文教基金會聯合退輔會及救國團13日在北市大安森林公園舉辦「走過璀璨，懷念 經國先生音樂會及影像回顧展」，用音樂與歌聲來表達對蔣經國的懷念與追思，吸引許多民眾前來參加。（趙雙傑攝）

元月13號是經國先生逝世35周年的日子，為感念他創建了退除役官兵輔導委員會、政工幹校，並出任救國團主任以及對臺灣的付出與貢獻，特別在大安森林公園露天音樂台旁舉辦經國先生影像回顧展記者會及紀念音樂會，吸引許多民眾參加。甫上任的台北市長蔣萬安也到場參與，受到現場民眾熱烈歡迎，紛紛要求合影留念

台北市長蔣萬安下午出席今年的「走過璀璨，懷念 經國先生音樂會及影像回顧展」，在致詞時感念故總統蔣經國對台灣的貢獻，表示將效法其愛國愛民的精神，努力做好市政。

台北市長蔣萬安（前右）13日出席「走過璀璨，懷念 經國先生音樂會及影像回顧展」，受到與會民眾熱烈歡迎，紛紛要求合影留念。（趙雙傑攝）

現場活動除了有音樂饗宴外，今年更首度結合經國先生在退輔會、復興崗和救國團的足跡影像，在現場陳展。讓參與民眾除了藉由歌聲懷念經國先生外，更期盼藉由這一張張黑白泛黃的照片勾起大家對這位和藹可親領導者的深刻印象。有時任退輔會主委，打著赤膊和開闢中橫的大伙兒一同上工，也有讓床位給榮民弟兄，自已卻睡在稻草地板的同甘共苦照片等等。

這項活動已經邁入第五年，由復興崗文教基金會、國軍退除役官兵輔導委員會、中國青年救國團、台北市文化局及中華民國團結自強協會共同主辦。並有OK超商、博飛實業、欣中瓦斯、財團法人輝容社福基金會…等單位或企業協辦及贊助，復興崗校友合唱團、救國團銅管五重奏等10個單位熱血演出。

昔日曾於七海官邸擔任經國先生護衛隊的「精忠御林軍」，在會場中表演難得一見的近戰秘技「八極拳」。這批舊日護衛隊員，以虎虎生威的拳風，來展露他們迄今不忘對經國先生那份老驥伏櫪、暮年猶狀的思慕之情，部分隊員更遠從金門搭機返臺參加此一盛會。

復興崗文教金會董事長李天鐸表示:音樂會主軸是用歌聲喚起百姓對經國先生那美好年代的回憶！是為感恩他照顧榮民、青年及對台灣的貢獻，今年更首次結合影像回顧展。期盼大家一同帶著沸騰的愛與感恩的心，透過回顧經國先生的影像，追思經國先生對國家的大愛。