新北為目前台灣人口最多的縣市，一共有29個行政區，截至2022年底，總人口有399.5萬人，就有人將新北所有行政區列出來，詢問哪一個是最沒存在感的，未料卻被留言者發現，原PO自己都漏寫一區，笑回「答案出爐了」。

一名網友在PTT八卦版PO文詢問「新北市哪個行政區最常被忽略？」，他表示，新北市是全台最多人居住的行政區，也是最常被八卦鄉民提起的縣市之一，並列出新北所有行政區：板橋、新莊、中和、三重、新店、土城、永和、汐止、蘆洲、淡水、樹林、林口、三峽、五股、鶯歌、泰山、八里、瑞芳、深坑、三芝、萬里、金山、貢寮、石門、石碇、坪林、烏來、平溪。

列出所有行政區後，原PO詢問，到底哪一個行政區最常被人遺忘。底下鄉民則回：「地圖右邊下面那幾個基本上沒人理」、「最下面四個扣掉烏來，都很沒存在感」、「貢寮嗎？我一直以為在宜蘭」。

但不少人發現原PO列出的名單中，雙溪區竟然憑空消失，大笑答案早就出爐：「等等原PO，你的雙溪呢」、「所以你的雙溪在哪？」、「連你自己都忘掉雙溪，答案出來了」，更有人疑惑：「雙溪不是河流嗎」、「雙溪根外雙溪差在哪」。

根據新北市府統計，截至2022年底，雙溪區一共有3615戶，人口為8102人，男女分別為4419／3683人，但人數並非新北最少，僅位於倒數第3，上面還有烏來區6359人，以及平溪4268人。