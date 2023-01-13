英國一座位於山腳下的墓園因長期飽受積水問題，每逢大雨更是難逃氾濫惡夢，葬禮多會鬧出許多烏龍事件。光是抬棺者因地面泥濘影響不慎腳滑慘摔，導致遺體從棺材噴出的離譜事件，前前後後就發生2次，讓原本痛不欲生的家屬更是崩潰。

綜合外媒報導，位於英格蘭西南部城市布里斯托爾（Bristol）的一座墓園，本身位處山腳下且地勢低窪，土質、雜草等因素阻礙排水系統，每到冬天雨季來臨，情況更是不堪入目。當地穆斯林殯葬委員會主席西迪克（Farooq Siddique）有感而發表示，這個社區已經默默忍受幾十年，常常目睹居民前來葬送親人時，卻將靈柩放入一個裝滿水的墓穴，簡直能用魚缸來形容，連他看了都於心不忍。

光是抬棺者因地面爛泥而滑倒，以致遺體從棺材掉出，可怕的一幕就曾上演2次。他遺憾表示：「這對家屬來說是莫大創傷…」

西迪克還提到，布里斯托爾是一座匯聚多種族和宗教的城市，讓往生者能走得安詳和有尊嚴是基本且重要。如今當局已積極提交新的擴建墓地計畫，除了增設停車場和人行道，也將改善基礎排水設施。