還以為是地下坑道！有外送員送1單餐點到新北市新店區北宜路2段一處住家的2樓時，映入眼簾的竟是地下「防空洞」，該洞穴內還可看得到有路燈、住家門窗、大門，以及門牌，讓他有些傻眼；對此，網友一見照片也驚呆「總覺得跑外送根本是神秘地帶旅行團」、「好奇怪的格局，怎麼走進去的？」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，他收到新北市新店區一張外送單，「客戶說送到2樓」，結果他一到該地址2樓一看，竟然是位於路面下類似「防空洞」的地道，讓他有點驚訝；從原PO的上傳的照片可見，該「防空洞」有路燈，還可看到「門牌」、住家門窗，以及住家大門與放置在一旁的雜物。

貼文一出，網友紛紛留言表示「防空洞？」、「好奇怪的格局，怎麼走進去的？」、「這半夜好嚇人，後面突然有人喊你會嚇到唉娘喂」、「還以為地下坑道」、「總覺得跑外送根本是神秘地帶旅行團」、「這種地方，晚上送，真的超可怕」、「跑外送跟探險一樣，也算另一種樂趣吧！不然可能一輩子也不知道甚至到過這地方」。

對此，原PO也回應網友表示這地區上面是馬路，馬路下來有個入口可以走進去，另外他也表示原本也以為「這是地下樓，要提醒才知道是2樓」，他也指出這地方路燈算是明亮，並不會太可怕；但是卻有網友表示「有些燈會一閃一閃的，跟鬼片見鬼10場景一樣」，還有網友提到「我小時候是沒那路燈的..」。

據悉，外送員照片中的地區位於新北市新店區北宜路二段與中生路旁，鄰近調查局青溪園區，其入口處在鄰近北宜路案段旁的邊坡，裡面有如「小隧道」；這裡的建築約30至40年僅有地上產權，無土地所有權，而目前是委由交通部公路總局代為管理。

另外，新店北宜路大崎腳許多沿著青潭溪而建的民宅，長年向馬路邊靠攏，不過因為北宜路拓寬，又為了排水順暢，地底便建造排水箱涵，日後則形成民宅緊貼箱涵的特殊場景，不過，這類建築只有戶政門牌、沒有土地產權，無法轉售或是轉讓。