美國去年12月通膨持續降溫、連六月減速，市場篤定聯準會（Fed）2月例會將把升息幅度降至1碼，令美元資產反應激烈，美元指數回落至近七個月低點，10年期公債殖利率則跌破3.5％、改寫逾一個月新低。

追蹤美元對六大對手貨幣表現的美元指數13日最低觸及102.2，創去年6月6日以來新低。日圓升破130，盤中最低來到128.11日圓兌1美元，此為七個月新高，主因在於投資人預期日本央行（日銀）可能調整超寬鬆貨幣政策。

美國10年期公債殖利率周五盤中下滑10.7個基點至3.446％，創下去年12月7日以來最低，遠不及去年10月觸及的15年高點4.231％。

美國12月CPI月減0.1％，此為2020年5月以來首見下滑，年增幅亦降至6.5％。通膨退燒推升市場對於Fed下次會議放緩升息腳步的預期，同時大幅提振市場風險情緒，連帶令避險用途的美元承壓。