華爾街三大銀行13日公布第四季財報，摩根大通和美國銀行的獲利與營收均高於市場預期，但股價仍跟獲利腰斬的富國銀行一樣下挫。

因三大銀行都大幅提高壞帳準備金，反映其憂慮經濟情勢會令壞帳增加而衝擊投資人信心，讓美股盤前摩根大通下跌2％，美銀下挫3％，富國大跌4.5％。

摩根大通第四季每股獲利3.57美元，營收355.7億美元。但預期宏觀經濟前景惡化會增加壞帳，所以讓第四季壞帳準備金季增49％至23億美元，超過市場預估19.6億美元。

執行長迪蒙（Jamie Dimon）擔心外界仍不清楚俄烏戰爭等地緣衝突、能源與糧食供應脆弱、通膨壓力持續正侵蝕購買力和讓聯準會不斷升息等最終影響有多大。

美銀第四季每股獲利0.85美元，營收246.6億美元。雖然淨利息收入年增29％至147億美元，略低市場預估148億美元，但仍有助抵消投資銀行業務收入腰斬至11億美元所帶來的衝擊。

儘管外界看好美銀是聯準會積極升息的主要受惠者之一，但經濟衰退憂慮仍讓美銀憂慮壞帳增加，而在第四季提出11億美元壞帳準備金。執行長摩尼漢（Brian Moynihan）形容經濟「正加快放緩」。

富國第四季淨利年跌50％至28.6億美元，每股獲利腰斬至0.67美元，營收年跌6％至196.6億美元低於預期。

房貸業務走低、增加壞帳準備金、與消費者金融保護局（CFPB）就損害客戶利益指控而達成37億美元天價和解金等拖累獲利表現。第四季壞帳準備金9.57億美元是一年前同期的兩倍。

執行長夏爾夫（Charlie Scharf）指央行持續升息讓淨利息收入成長、壞帳沒明顯增加、客戶信用品質仍強健、和富國員工致力改善業績，但第四季業績仍受各種因素衝擊。