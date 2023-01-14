臨近農曆新年，《中天新聞》近期也是喜事不斷，先是法院對NCC裁罰不當做出第8次平反，更在登入YouTube平台即將屆滿2年之際，於13日下午的《大新聞大爆卦》節目時段，訂閱數衝破300萬大關，同時還領跑全台灣新聞媒體，首次創下該數位網路平台紀錄。

《中天新聞》表示，全體新聞部的成員將會持續以Keep Going精神，在新的一年創造好成績，也為兔年帶來好兆頭！除了感謝廣大網友對於《中天新聞》的支持，中天電視頻道更推出300萬訂閱送旺幣的活動，將喜氣回饋給一直以來支持的朋友們。

從現在起到1月29日止，網友們前往《中天新聞網》註冊並登入，就可以在個人帳號的旺幣欄參加送旺幣的好康活動，累積的旺幣除了可以折換快點購電商平台的購物券，還能讓大家在新春期間共享喜氣，「拿旺幣，旺整年」。另外，《中天新聞網》還會在2月再抽出20名粉絲，額外贈送大獎「CTI KEEP GOING 2023 主播SHOP形象照一組」。

中天送旺幣活動。（圖／取自中天新聞）

中天電視300萬訂閱，旺幣回饋活動訊息如下：

請搜尋《中天新聞網》ctinews.com，並完成下列步驟，即可獲得旺幣

（步驟一） 請上中天新聞網，完成「中天新聞網」註冊並登入。

（步驟二） 請點選右上角的頭像，點擊「我的等級&旺幣」。

（步驟三） 選擇「狂賀！YouTube中天電視頻道衝破300萬訂閱」按下「前往」的按鈕，即可獲得旺幣300枚。