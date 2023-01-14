41歲女星許維恩前年與王家梁登記結婚，然而高齡求子之路談何容易，2022年3月，她曾接受試管嬰兒療程，雖說取出11顆卵子，胚胎培養卻全數失敗，心情一度崩潰，並稱只給自己3次人工受孕的機會，好在今(13日)她驚喜宣布懷孕，更曬出一段寶寶18秒的心跳聲嗨喊：「Sound On，our gift，王家梁，忒忒。」

除了在個人社群宣布懷孕，許維恩第一時間還幫寶寶開設帳號，並透露小孩的暱稱叫作「忒忒」，首篇貼文就寫下：「我降臨到媽咪的懷抱裏了，大家好～我是「忒忒」，我來了」，更曬出和老公王家梁在診間觀看超音波圖的影片，可見許維恩躺在病床上，王家梁仔細詢問寶寶情況，一旁的醫生則放出寶寶的心跳聲給夫妻倆聽，儘管兩人皆戴著口罩，但一雙笑意滿滿的雙眼藏不住喜悅。

醫師播放小朋友的心跳聲給夫妻倆聽。(圖/忒忒 IG)

對於許維恩懷孕喜訊，她的經紀人向《中時新聞網》證實：「確定是懷孕，而且滿三個月，依照習俗嚕，她陸續會發在IG解答大家的問題喔」，而粉絲們紛紛到兩位爸媽的社群留言祝賀：「恭喜，整個雞皮疙瘩，太感動了」、「最美妙的聲音就是寶寶的心跳聲」、「最棒的新年禮物」、「真替你們開心，你們一定會是很棒的爸媽。」