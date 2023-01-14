很有商業頭腦！中國四川有一名41歲男子，靠著賣高跟鞋，每個月成交600萬人民幣（約2700萬新台幣），其實他曾做過許多工作，之後開始當起「腳模」（穿鞋模特兒），才闖出一片天，激勵人心的經歷掀起網友熱議。

根據《星視頻》報導，男子留著一小撮鬍子，親自穿高跟鞋做實測，一個粗獷的男人，配上高跟鞋，形成強烈的對比，結果在網路爆紅，吸引超過120萬粉絲關注。

，他又跑又跳，邊走邊說道：「整個下來以後，完全沒有掉筒，會非常非常地輕鬆」，甚至直接走在跑步機上，直言：「氣質女王風範，穿這種鞋，一個風衣搭起來，簡直不要太漂亮！」

男子實測各種高跟鞋的舒適度。（圖／翻攝自星視頻）

事實上，男子在這之前，曾賣過蛋糕、窗簾，創業過3次，雖然都失敗收場，但他仍不氣餒，屢敗屢戰終於贏來今天的成功。他透露，一出社會就是做女鞋，在這個行業混了10幾年了，一摸就知道鞋子的材質工藝，後來開始朝影片方向經營，甚至自己當起了「腳模」，成為獨一無二的穿高跟鞋的男人。

消息曝光後，引發一番議論，網友一片讚好：「直播就是搞這種吸眼球」、「有些事性別一變，月入百萬」、「他穿高跟鞋居然不娘，還可好看了」、「挺自信的女王」、「創業3次失敗，這都是光著腳過來的，穿鞋了當然更厲害」、「那麼高的跟，還能跑起來」。

更多 CTWANT 報導