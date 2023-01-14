大陸江蘇日前一名女子在4樓防盜窗外懸空，搖搖欲墜，73歲的社區保全見狀，趕緊跑到樓下張開雙臂，想要挽救女子性命，過沒幾秒，女子就掉了下來，先是砸在保全身上，緩衝後落地，被送醫救治沒有生命危險，而該名保全見義勇為的行為，相關部門也對他進行了肯定與獎勵。

綜合

報導，事發於江蘇一社區內，一名女子懸掛在4樓防盜窗外，搖搖欲墜，當時許多民眾都在樓下圍觀，而73歲的社區保全伏國林聽見聲響，跑出來查看，發現女子懸掛於防盜窗外，連忙跑到樓下張開了雙臂，過沒幾秒，女子就掉了下來，先砸在伏國林肩膀上，緩衝後落地。

大陸江蘇日前一名女子在4樓防盜窗外懸空，搖搖欲墜，73歲的社區保全見狀，趕緊跑到樓下張開雙臂，想要挽救女子性命。（圖／翻攝好看視頻）

女子後來被送醫救治，沒有生命危險，伏國林也表示，自己當下並不害怕，他只考慮到這個人掉下來的性命。據悉，日前溧陽市見義勇為基金會以及市公安局相關人員專程找到伏國林，對他見義勇為的精神表示肯定並進行獎勵，相關部門也在按程序為他申報見義勇為。

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