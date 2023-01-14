許多子女改名，不是為改運就是討厭父母的命名，但中國大陸浙江一名20多歲女子「召弟」，卻是為了爸媽而捨棄原本名字，並透露召弟二字的由來，影片曝光後，網友們紛紛大讚她為父母的孝心。

女子透過《山海視頻》表示，自己出生與小時候因為家裡太窮，整家人連溫飽都顧不上，父母根本沒心思去想「精神層面」問題，所以她的名字「召弟」是隔壁奶奶取的，就連弟弟也因為父母「有名字就好」的思維，被取得相當隨意。

儘管女子不排斥原本名字，也沒因此怨恨沒文化的爸媽，但越隨著年紀增長，她就越擔心「召弟」會讓父母在外人心中留下壞印象，後來還真的被多次問到是不是有弟弟、爸媽是不是重男輕女？讓她下定決心改名。

女子雖強調「改名字不是很開心」，但她為父母改名的行為，仍獲得網友們讚賞，「好暖心，新名字新生活」、「從小到大見過很多有男字的女生，但很少見到帶女字的男生」、「重男輕女真的很容易在名字上體現」，還有人笑說，「過去的人名字越賤越好養活，狗蛋阿牛王二柱」。

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