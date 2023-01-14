北水處打造不缺水的城市

近年來在氣候變遷影響下，極端氣候發生的強度及頻率明顯增加，事實上，「缺水」早已不是新聞，臺灣2015年與2020年兩次乾旱令人印象深刻，2020年更創下56年來豐水期首度無颱風登陸挹注降雨的紀錄，水庫入不敷出，臺灣水情告急。

2021年春雨不如預期，創下氣象局有史以來雨量最少紀錄，並在同年寫下了三項「第一次」，第一次水利署在夏季豐水期進行人工增雨，第一次在夏季豐水期召開旱災應變會議，第一次在夏季豐水期將水情燈號轉為一階限水的「黃燈」，苗栗、臺中及彰化北部地區更在2021年4月起亮起「紅燈」，實施「供五停二」限水措施，中南部主要水庫蓄水量都跌破歷史最低水量，造成百年來最嚴重旱象，水資源的有效管理與穩定供水愈顯重要。

大臺北區為何不缺水？

北臺灣曾在2002年發生罕見乾旱，翡翠水庫水位迅速下降，導致臺北市分區停水長達53天，然而危機就是轉機，面對缺水危機，開源要看老天爺臉色，節流卻可以掌握在自己手中。

臺北自來水事業處（以下簡稱北水處）為不讓缺水再次成為臺北市民的焦慮，積極採取檢查漏水、管線汰換以及節約用水等方式，將漏掉的自來水找回來，餘裕的好水更可以供應鄰近縣市，使水資源利用效益最大化，因此2015年及2020年乾旱時刻，大臺北地區皆能安然度過，擺脫缺水之苦。

分區計量管網。(圖／臺北自來水事業處提供)

管網改善 日省近52萬噸水量

北水處自2005年起推動20年「供水管網改善及管理計畫」，將轄區管網畫分為834個供水小區，裝表計量、精確抓漏，以此針對區內檢修頻率偏高、材質差、管齡較久易漏水的管線逐年全面汰換。

其中，新式配水管採用延性鑄鐵管材，具有強度高及延展性強的優點，再加上防漏接頭橡圈，達到止水效果；用戶給水管則採用不鏽鋼波裝管，雖然成本較一般的不鏽鋼管高昂，但波狀構造可以配合地形彎曲，不用接頭而減少給水管接頭漏水情形，更可吸收地震變位，減少震災而導致的漏水。

有了優良管材，配合汰換管線的「治本」與即時將尚未漏出地面的漏水找出的「治標」，大臺北地區的漏水率從早期的26.99％下降至11.38％，平均日轄區節水量達51.65萬噸，每日配水量更是由早期的230萬噸逐漸遞減至2021年的179萬噸，近17年來累計節省相當於半座翡翠水庫蓄水量，減漏成效超越預期目標。

協助鄰近區域解決旱象

減漏有成所節省的水量，不但能使大臺北不缺水，更能穩定支援鄰近區域需求。北水處自2001年起配合行政院「板新地區供水改善計畫」，以翡翠水庫支援板橋新店一帶，紓解石門水庫供水壓力的同時，間接調度支應桃園及新竹用水。

第1期計畫於2004年完成，北水處支援新北市中和、永和、板橋、三重、蘆洲、八里等地區，第2期計畫於2019年通水，擴增版圖至新莊、五股、樹林、土城、三峽、鶯歌等地區，支援量由早期平均每日19萬噸提升至2021年77萬噸。

此外，除常態支援臺灣自來水公司所轄的新北市淡水、三芝、汐止、深坑及烏來等用水外，2022年更因基隆地區水情不佳，支援汐止基隆地區水量來到8.7萬噸為歷史最高，除了達成雙北共飲翡翠水的理念，也讓臺北市成為不缺水城市。

雙線供水 提升城市供水韌性

北水處早自2006年起即超前部署，積極推動備援備載長期計畫，以提高淨水量及雙線供水為主要目標，新設或維護淨水設備，並實施節水、管線汰換等措施，大幅加強淨水場最大處理容量，因應緊急時刻維持民眾基本用水需求。

北水處更進一步於2018年全面完成11個供水分區雙線備用支援系統的建置，佐以靈活調度2條清水幹線及數條支線，鞏固面對緊急災害的應變韌性，使得大臺北供水系統趨於完善。

未來北水處將持續推動翡翠原水管、一清幹線中永和成功路備援幹管及三重二加配水池等工程，全面盤點整備自來水設施，提升因應氣候變遷的能力，打造安全、穩定、永續的新世代自來水系統。

（臺北自來水事業處廣告）