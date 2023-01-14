蘇澳迎春 fun遊山海

蘇澳鎮是座被山海圍繞的魅力小鎮，自然生態豐富、地景祕境魅力無限，四季遊程豐富多元，有夏天必訪的蘇澳冷泉，冬天來蘇澳還蘊藏不少趣味和驚喜體驗，有著縣內最密集的博物館及觀光工廠版圖，還可「登星嶺」、「拜媽祖」及必嚐海鮮美食，成為各地遊客走春首選遊程。

七星嶺步道 觀泉賞海瞰港

分別於蘇澳冷泉及鎮立游泳池設有登山口，全長約4.7公里，海拔最高處有230公尺，沿途行經「一星觀泉」、「二星觀澳」、「三星觀山」、「四星觀樹」、「五星觀港」、「六星觀海」等平台後可抵星嶺公園，俯瞰冷泉園區、南方澳漁港，一覽蘭陽平原與無尾港海岸風貌，沿途多為緩坡及階梯，受到喜愛登山健行民眾的歡迎，不論平、假日，都可見出遊人潮，為蘇澳高人氣的休閒旅遊據點。

創意海鮮料理、文創伴手禮。

※冷泉登山口座標：24.596893, 121.851095

南方澳最鮮海產、伴手禮

漫遊蘇澳山海之旅，一定別錯過拜訪信仰中心「南天宮」、「進安宮」為新年祈福求平安，更別忘了品嚐現撈海味、海鮮創意料理、飛虎魚丸等，回程再到海產街採購在地文創禮品，帶著滿滿回憶，期待下次再訪蘇澳。

（蘇澳鎮公所廣告）