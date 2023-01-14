澎湖縣響應行政院自109年「向海致敬」政策，農漁局今年獲農委會漁業署補助，委託澎湖在地潛水業者、中華民國水中運動協會及國立高雄科技大學，共同清除海底覆網，並由水產試驗所澎湖海洋生物研究中心執行驗證，近四年委託執行清除海底覆網累計超過40萬公尺，約10萬公斤的海洋廢棄網具。

「向海致敬」向下扎根

為使全國首創的海底覆網清除制度能永續扎根，該計畫四年共計培育42位「鬼網特攻隊」生力軍，除了傳授清除鬼網的價值與技巧外，同時結合「Coral Watch色卡調查」幫珊瑚做健檢，及水中拍攝技巧來記錄海底生態，藉完整機制讓海洋恢復乾淨零覆網，拯救魚礁，守護海洋。

(圖／澎湖縣農漁局提供)

111年度並以風櫃國小師生做為種子校園，學習利用海廢製作「玩具劇場箱」（Toy theater），以寓教於樂、生動活潑的表演方式，藉此了解海洋生態活化涵義，讓學童從小重視海洋環境維護，將海洋保育觀念從小建立融入海島生活，培養成為海洋的小小尖兵！

另一方面，澎湖水產種苗繁殖場於105年起，在鎖港杭灣海域進行珊瑚礁復育計畫，以共同打造全台首座珊瑚海洋花園，並規畫將珊瑚礁復育成果，導入生態旅遊及宣導海洋保育。獨創的珊瑚培育桶成功培育紫色薰衣草珊瑚、綠色桌形軸孔珊瑚及紅色鹿角珊瑚等物種，並培育馬糞海膽、硨磲貝及馬蹄鐘螺等幼苗，對於穩定珊瑚礁生態系具有相當的成效。戶外「珊瑚培育桶」也在109年度取得中華民國專利證書。

提供客製化海洋課程

種苗場現有5套海洋環境教育課程可供民眾預約，提供從幼兒園到成人的導覽及環境教育課程服務，民眾可自由選擇有興趣的主題，或由導覽員依照每個團體不同的屬性量身打造客製化的導覽遊程，每套課程皆以不同的遊戲、實作觀察等方式進行，保證有趣好玩不無聊！

(圖／澎湖縣農漁局提供)

（澎湖縣農漁局廣告）